محافظ الجيزة يستقبل مطران والفيوم وبنى سويف والجيزة للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الانبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف فى ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك .

ورحب المحافظ بالأنبا توماس والوفد المرافق ووجه الشكر لهم على الزيارة لتقديم التهنئة، مؤكدًا على وحدة الشعب المصرى، فيما وجه الانبا توماس الشكر للمحافظ على المجهودات الملموسة فى الشارع التى قدمها للمواطنين وللمحافظة.

رافق الانبا توماس وفد رفيع المستوى ضم الاب ميلاد موسى والأب كمال وليم الفرنسيسكانى والأب ميلاد جودة الفرنسيسكانى والأب اندراوس فهمى والاب مرقص صالح والأب بيوس فرج والأخت لوجين من الراهبات الاليزابتيات .