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خالد صلاح
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كرتونة مصر الخير توفر للأسرة اهم الاحتياجات الغذائية الأساسية المتميزة خلال الشهر الكريم

الأحد، 02 يونيو 2019 11:35 ص
كرتونة مصر الخير توفر للأسرة اهم الاحتياجات الغذائية الأساسية المتميزة خلال الشهر الكريم مصر الخير

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-بعد نجاح كبير إستطاعت مؤسسة مصر الخير الوصول إليه على مدار السنوات الماضية خلال حملات إفطار الصائم.

ركزت حملة إفطار صائم هذا العام بمؤسسة مصر الخير  على عدة محاور أساسية يأتي فى مقدمتها الكرتونة الغذائية، لتشمل كرتونة العائلة والتي تزن 23 كيلو ونصف بقيمة 375 جنيه وكرتونة الخير التي تزن 19 كيلو بقيمة 250 جنيه . وأخيراً كرتونة الأسرة التي تزن 12 كيلو بقيمة 150 جنيه .

 

علشان كده نزلنا وسائلنا ستات البيوت عن أرائهم في مكونات الكرتونة ال 19 كيلو بإعتبارها الأكثر تداولا والتي تحتوي على   5كيلو أرز – 4 كيلو مكرونة – نص كيلو لسان عصفور – نص كيلو شعرية – 5 كيلو سكر – كيلو دقيق – نص كيلو لوبيا – نص كيلو عدس أصفر – 400 جرام صلصة – 700 جرام سمن – 700 جرام تمر – 250 جرام شاي.   وهيقدروا يعملوا منها وجبات قد ايه؟


مصر الخير

رمضان

كرتونة رمضان ـ الصيام

شهر رمضان

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