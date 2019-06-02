سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات الهندسة العسكرية الروسية تصنع زورقا جديد يستخدم فى الماء واليابس

الأحد، 02 يونيو 2019 06:18 م
قوات الهندسة العسكرية الروسية تصنع زورقا جديد يستخدم فى الماء واليابس زورق
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتج مصنع "فولجسكي" الروسى للسفن، 12 زورقا من طراز "بى إم كا – 15" حتى نهاية العام الجارى، لتكون جاهزة للخدمة فى قوات الهندسة العسكرية الروسية.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، أفاد رئيس مركز التدريب الـ187 التابع لقوات الهندسة العسكرية الروسية العقيد، فاليرى أوفديينكو، بأن نموذجا اختباريا لأحد هذه الزوارق قد اجتاز بنجاح كل الاختبارات الحكومية.

وأضاف إن الزورق الجديد يختلف عن سابقيه بأن كل أجزائه مصنوعة فى روسيا وليس خارجها، وهناك ميزة مهمة أخرى يتصف بها هذا الزورق هى إمكانية استخدامه على سطح الماء واليابسة، على حد سواء.

يذكر أن الغاية من تصنيع هذا الزورق البرمائى هى إمكانية استخدامه فى قطر العبارات ونصب جسور عائمة تسير عليها المعدات الحربية.

وقال كبير مصممى زورق "بى إم كا – 5" إن شركته أعدت نسخا مدنية للزورق ستستخدمها وزارة الطوارئ والخدمات الطبية بالدرجة الأولى فى الأنهر الشمالية فى سيبيريا والشرق الأقصى، حيث يمكن أن يقوم الزورق بأداء مهامه فوق الجليد بسماكة حتى 10 سنتيمترات.

 


روسيا

زورق عسكرى روسى

البحرية الروسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة