قداس لطلبة الثانوية فى احتفالات الزقازيق بدخول المسيح أرض مصر

أقامت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، احتفالات عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، حيث تتمتع المدينة بوجود منطقة تل بسطا التى زارتها العائلة المقدسة وقت مجيئها إلى مصر.

بدأت الاحتفالات بعشية عيد العائلة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب (مقر المطرانية) بالزقازيق، والتى صلاها الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وخلال قداس العيد التقى الأنبا تيموثاوس بطلبة الثانوية العامة وأسرهم وباركهم كعادته السنوية.

وعلى هامش الاحتفالات صلى الاسقف فى عدة قرى ورسم "عين" أعداد كبيرة من الشمامسة لتنميه الخدمة بها.