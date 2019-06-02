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فيديو.. سعودى ينجو من صاعقة رعدية خلال توثيقة أمطار مكة المكرمة

الأحد، 02 يونيو 2019 05:47 ص
فيديو.. سعودى ينجو من صاعقة رعدية خلال توثيقة أمطار مكة المكرمة صاعقة
وكالات الأنباء

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، أمس السبت، فيديو مثير لنجاة أحد الأشخاص في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، من صاعقة رعدية قوية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو، وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة، يشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة مستمر على مكة المكرمة، إذ حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول الأمطار مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظا على سلامتكم.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أعلن اليوم السبت، تعليق حركة الملاحة الجوية ،وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

​وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".


السعودية

صاعقة رعدية

رعد وبرق

مكة المكرمة

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