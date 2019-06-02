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على عبدالعال مهنئا الرئيس بالعيد: مصر قادرة بقيادتكم على مزيد من الإنجازات

الأحد، 02 يونيو 2019 12:32 م
على عبدالعال مهنئا الرئيس بالعيد: مصر قادرة بقيادتكم على مزيد من الإنجازات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا له أن يكون مدخلاً لبلوغ مصر وشعبها مرفأ الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس.

وأكد "عبد العال"، أن مصر قادرة تحت قيادة الرئيس السيسى على الإضافة إلى ما تحقق من إنجازات، ليبلغ شعبها ما يصبو إليه من آمال، متابعا: "أدعو الله أن يُكلّل مسعاكم فى بناء دولة حديثة، قوامها الإنسان والحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير والإنتاج والإصلاح الاقتصادى، ليتحقّق لكل مواطن الرخاء والسعادة، فبفضل جهودكم التى تلقى رضاء شعب مصر نجنى اليوم الثمار اليانعة".

 

وجاء نص برقية التهنئة التى أرسلها رئيس مجلس النواب لرئيس الجمهورية كالتالى:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.. يطيب لى أن أرسل لفخامتكم باسمى واسم نواب المجلس، خالص التهنئة القلبية وأزكاها، بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير وموفور الصحة والسعادة، وأن يكون مدخلاً لبلوغ مصر وشعبها بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان. داعين المولى عزّ وجلّ أن يُكلّل مسعاكم فى بناء دولة حديثة قوامها الإنسان والحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير والإنتاج والإصلاح الاقتصادى، ليتحقق لكل مواطن الرخاء والسعادة، وبفضل جهودكم التى تلقى رضاء شعب مصر نجنى اليوم الثمار اليانعة. ومصر قادرة بقيادتكم أن تضيف إلى ما تحقّق من إنجازات ليبلغ شعبها ما يصبوا إليه من آمال.. حفظكم الله ووقاكم من كل سوء، وبارك خطاكم".


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علي عبد العال

عيد الفطر 2019

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