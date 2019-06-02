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عبد المهدي: آداء الوفد العراقى فى قمة مكة عكس موقف بلاده من أزمة المنطقة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:15 م
عبد المهدي: آداء الوفد العراقى فى قمة مكة عكس موقف بلاده من أزمة المنطقة عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ

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قال رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن أداء الوفد العراقى فى قمة مكة المكرمة كان جيدًا وعكس موقف العراق من الأزمة فى المنطقة.

وقال عبد المهدى - خلال مؤتمره الصحفى الأسبوعى وأوردته قناة السومرية نيوز "العراقية" - إن "جميع الدول المشاركة بالقمة العربية أبدت تفهمها لموقف العراق بدعم رغبته أنه لن يكون ضمن محور ضد آخر".

وأضاف أن "أداء الوفد العراقى فى قمة مكة كان جيدا وعكس موقف العراق من الأزمة بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن اعتراض بلاده على البيان الختامى للقمة العربية الطارئة فى مكة المكرمة يعود إلى موقف العراق من الأزمة فى المنطقة.

وكان رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح قد اعترض الخميس الماضي، على البيان الختامى للقمة العربية الطارئة.


عبد المهدي

العراق

أخبار العراق

الوفد العراقى

قمة مكة

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