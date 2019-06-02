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طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 ص
طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

شبين الكوم 23 37

طنطا 22 36

دمنهور 22 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 19 27

السلوم 19 27

سيوة 23 36

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 22 37

الاسماعيلية 21 36

السويس 20 36

العريش 21 31

رفح 21 31   

رأس سدر 23 37

نخل 17 35  

نويبع 27 40

طابا 28 36   

كاترين 20 35

الطور 25 32

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36     

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 28 45

أسوان 29 45 

أبوسمبل 29 44        

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 28 36

ابو رماد 27 36        

حلايب 26 33

رأس حدربة 25 32


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