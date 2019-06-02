"طب أسنان" الزقازيق تعلن نتايج الفرقتين الاولى والثانية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، منذ قليل، نتيجة الطلاب لهذا العام، وسجلت النتائج نسبة نجاح مرتفعة، وبلغت نسبة النجاح بالفرقة الأولى 92 %، كما بلغت نسبة النجاح بالفرقة الثانية 95 % .

وهنأ الدكتور وليد زيدان عميد الكلية، الطلاب بالنجاح معربا عن سعادته لارتفاع نسبة النجاح الذى يبشر بالمستوى المتميز للطلاب وسير العملية التعليمية، وقد تمت الامتحانات بنظام التصحيح الإلكترونى بنسبة 100% لجميع المقررات .

وقال زيدان إن الكلية تحظى بدعم كبير من الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، وتسعى أن تكون واحدة من أكثر الكليات الحكومية المتطورة من خلال نظام الساعات المعتمدة و نظم التدريس الحديثة والتفاعلية مع الطلاب .