ضبط 1243 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1243مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1243مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و141 مخالفة إنتظار خاطئ ، و183 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة ناريةوتحصيل مبلغ 27450جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 17 رخصة، و 7 تصالح وتحصيل 2800 جنيه غرامة.