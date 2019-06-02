ضبط عاطل ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بتأشيرات وعقود مزيفة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، باستخدام تأشيرات سفر، وعقود عمل مزيفة، للاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط " جمعة. أ " وشهرته " الصعيدى " ، المحكوم عليه فى 3 قضايا أموال عامة- نصب، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد، عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدول العربية، والإستيلاء من كل ضحية على مبلغ21 ألف جنيه، بإدعاء تسفيرهم للعمل بدولة العراق ويتخذ من شقة تستخدم مكتب بالبدرشين وكراً لمقابلة ضحاياه ومزاولة عمله.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 25 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر- 15 تأشيرة مزورة بأم ضحاياه منسوبة إلى دولة العراق- 40 عقد عمل مزور منسوب صدوره لشركة طلعت للمقاولات والبناء بدولة العراق- و أوراق خاصة بضحاياه "السيرة الذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية"- مبلغ ستمائة جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.