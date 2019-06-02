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صفعة على وجه روحانى.. عمدة طهران يقتل زوجته خوفا من إفشاء أسراره

الأحد، 02 يونيو 2019 08:50 م
صفعة على وجه روحانى.. عمدة طهران يقتل زوجته خوفا من إفشاء أسراره محمد على نجفى
كتب: بيشوى رمزى

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-        رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفى يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

-        نجفى يؤكد أن الدافع الحقيقى وراء قيامه بقتلها هو تهديدها له بإفشاء أسراره

-        البعض يرى أن الأسرار قد تكون سياسية

-        نجفى سلّم السلاح الذى أطلق منه خمس رصاصات على زوجته

-        سبق لنجفى أن تبنى موقفا مناوئا للحرس الثورى إبان وجوده فى منصب عمدة طهران

-        فضائح نجفى لم تقتصر عند حد قتل زوجته

-        تم اتهام نجفى بالحصول على أراضٍ بالعاصمة بدون وجه حق

-        كما تم تسريب فيديوهات له أثناء حضوره أحد العروض الراقصة  

 

 


محمد على نجفى

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