صفعة على وجه روحانى.. عمدة طهران يقتل زوجته خوفا من إفشاء أسراره

كتب: بيشوى رمزى

‪- رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفى يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

- نجفى يؤكد أن الدافع الحقيقى وراء قيامه بقتلها هو تهديدها له بإفشاء أسراره

- البعض يرى أن الأسرار قد تكون سياسية

- نجفى سلّم السلاح الذى أطلق منه خمس رصاصات على زوجته

- سبق لنجفى أن تبنى موقفا مناوئا للحرس الثورى إبان وجوده فى منصب عمدة طهران

- فضائح نجفى لم تقتصر عند حد قتل زوجته

- تم اتهام نجفى بالحصول على أراضٍ بالعاصمة بدون وجه حق

- كما تم تسريب فيديوهات له أثناء حضوره أحد العروض الراقصة