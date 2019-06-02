صفعة على وجه روحانى.. عمدة طهران يقتل زوجته خوفا من إفشاء أسراره

- رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفى يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة
- نجفى يؤكد أن الدافع الحقيقى وراء قيامه بقتلها هو تهديدها له بإفشاء أسراره
- البعض يرى أن الأسرار قد تكون سياسية
- نجفى سلّم السلاح الذى أطلق منه خمس رصاصات على زوجته
- سبق لنجفى أن تبنى موقفا مناوئا للحرس الثورى إبان وجوده فى منصب عمدة طهران
- فضائح نجفى لم تقتصر عند حد قتل زوجته
- تم اتهام نجفى بالحصول على أراضٍ بالعاصمة بدون وجه حق
- كما تم تسريب فيديوهات له أثناء حضوره أحد العروض الراقصة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة