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صاحب شركة يستورد ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:57 ص
صاحب شركة يستورد ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة ألعاب مضبوطة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه باستيراد كمية من ألعاب الأطفال، غير مطابقة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

أكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، استيراد " ص. ب " صاحب شركة استيراد وتصدير، لكمية من ألعاب الأطفال،  غير مطابقة للمواصفات القياسية،  والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة، وطرحها للبيع بالأسواق.


وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 10150 قطعه لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 
 
 

 


لعب أطفال

مباحث التموين

استيراد وتصدير

أمن الجيزة

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