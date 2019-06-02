سرعنا الفيديو 5مرات.. اليوم السابع يرصد أطول مائدة إفطار بالعالم فى 114 ثانية

تقرير حازم عبد الصمد

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة حدث فريد بالأمس حين استضافت أطول مائدة إفطار فى العالم، وبالطبع شارك كاميرتنا الخاصة في الحدث، وحاولنا قدر الإمكان الوصول لنهاية المائدة التي امتدت لـ3 آلاف متر، ورغم أننا بدأنا من منتصف المائدة إلى أن الوصول للنهاية لم يكن سهلا، واحتجنا لتسريع الفيديو 5 مرات لتشاهدوه.

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن أطول مائدة إفطار فى العالم، والتى تمتد بطول أكثر من 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - شهدت حضور ومشاركة أكثر من 7 آلاف مواطن، مؤكدًا أن العديد من المواطنين، شاركوا فى الفاعلية الكبرى والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاحتفال بحجم الإنجاز الكبير الذى يتحقق فى معدلات تنفيذ منشآت ومبانى العاصمة، وسط مشاركة العاملين فى العاصمة.