سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سرعنا الفيديو 5مرات.. اليوم السابع يرصد أطول مائدة إفطار بالعالم فى 114 ثانية

الأحد، 02 يونيو 2019 05:12 م
سرعنا الفيديو 5مرات.. اليوم السابع يرصد أطول مائدة إفطار بالعالم فى 114 ثانية أطول مائدة إفطار فى العالم
تقرير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة حدث فريد بالأمس حين استضافت أطول مائدة إفطار فى العالم، وبالطبع شارك كاميرتنا الخاصة في الحدث، وحاولنا قدر الإمكان الوصول لنهاية المائدة التي امتدت لـ3 آلاف متر، ورغم أننا بدأنا من منتصف المائدة إلى أن الوصول للنهاية لم يكن سهلا، واحتجنا لتسريع الفيديو 5 مرات لتشاهدوه.
 
 
وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن أطول مائدة إفطار فى العالم، والتى تمتد بطول  أكثر من 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - شهدت حضور ومشاركة أكثر من 7 آلاف مواطن، مؤكدًا أن العديد من المواطنين، شاركوا فى الفاعلية الكبرى والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاحتفال بحجم الإنجاز الكبير الذى يتحقق فى معدلات تنفيذ منشآت ومبانى العاصمة، وسط مشاركة العاملين فى العاصمة.
 

اطول مائدة افطار فى العالم

موسوعة جينيس

الارقام القياسية

اطول مائدة افطار فى العاصمة الادارية

العاصمة الادارية الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول إلى منصات التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول إلى منصات التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة