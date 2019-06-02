زوج فى دعوى نشوز: "طلبت الانفصال عنها وديا فضربتنى بالمنشار وسرقتنى"

كتبت أسماء شلبى

أقام مواطن دعوى اتهم فيها زوجته بالنشوز ضد زوجته وخروجها عن طاعته،وملاحقته بالاتهامات الكيدية والضرب والسرقة، ومنعه من دخول شقته ورؤية طفليه.

وقال "سليم.م.ك" فى دعواه ،أمام محكمة الأسرة بزنانيري "عاقبتني على طلبى الانفصال عنها بالتراضى وتعدت على بمنشار ما أسفر عن إصابتى بجروح غائرة ونقلى للمستشفى فى حالة حرجة ".

وأوضح الزوج فى جلسات تسوية المنازعات :" دمرت حياتي وحالتى الصحية بسبب جبروت زوجتي، لأصاب بالعديد من الأمراض، ورغم عملى ليلا ونهارا فى وظفتين لرعايتها، وتوفير طلباتها التى لا تنتهى، جعلتنى غارقا فى الديون".

وتتابع: "زوجتى مبرزة ومدمنة للجلوس بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي،وتبديد أموالى ، وعندما شكوتها بعد أن فاض بى الكيل من إهمالها فى رعاية أبنائى وتلبية متطلباتى عنفتنى، وكادت أن تفتك بى ولكن إرادة الله أنقذتنى منها".

وتابع: "أصبحت عاجزا عن توفير الأموال لها فأصيبت بالجنون وأصبحت المتحكمة في المنزل، لتعنفني وتحرمنى من أولادى، ساومتنى حتى أؤمن لها المال ،أو تطليقها ودفع مبالغ مالية لها وتستولى على شقتى، ووجدتنى أخسر كل ما بنيته خلال سنوات على يد زوجة مفترية".