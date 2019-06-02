زعيم حزب الجمهوريين الفرنسى يتقدم باستقالته من رئاسة الحزب

كتب: أحمد علوى

أعلن لوران واكيزيه، اليوم الأحد، على قناة TF1 الفرنسية استقالته من رئاسة حزب الجمهوريين.

ويشار إلى أن حزب الجمهوريين كان قد تلقى هزيمة ساحقة خلال الانتخابات الاوروبية بـ"8.48 ٪" فى الاستطلاع الأوروبى .

وقال واكيزيه لوسائل الإعلام، الفرنسية، "الانتصارات جماعية، والهزائم انفرادية، يجب أن أتحمل مسؤولياتى كما يجب.. ولذلك لابد ان أنسحب من مقدمة الحزب" وقال لقد قررت أخيرا، سأتقاعد من منصبى كرئيس للجمهوريين"، و"لا أريد أن أكون عقبة بأى ثمن".

وانتهت الإنتخابات الأوروبية، بفوز اليمين المتطرف الفرنسى، مقابل أقوى منافسه حزب الجمهورية إلى الامام التابع لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.