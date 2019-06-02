سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لعدم استيفاء الشروط..

رفض 204 من طلبات مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة فى 11 محافظة

الأحد، 02 يونيو 2019 02:00 ص
رفض 204 من طلبات مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة فى 11 محافظة مشروع جمعيتى أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمدت وزارة  التموين والتجارة الداخلية، نتائج المعاينات المبدئية لكافة طلبات مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة فى عدد 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وشملت اعتماد محافظات " بنى سويف، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسي مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء" وبلغ عدد الطلبات بها ما يقرب من 297 طلبا تمت معاينتهم بتلك المحافظات، وتم قبول عدد 93 طلبا وقد استوفت الشروط المطلوبة، وتم رفض 204 طلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وذلك بعدما تم عمل المعاينة اللازمة من جانب مديرية التموين والشركة المختصة بالنطاق الجغرافى لتلك المحافظات.
 
ويأتى ذلك فى إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بناء شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمنافذ الثابتة والمتحركة، والتى تساهم فى ضبط الأسواق والأسعار، وإتاحة السلع بكميات وأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة. 
 
وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال نتائج المعاينات وأسماء المقبولين والمرفوضين بهذه المحافظات فوراً للشركات المنفذة للمشروع (شركتي الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية) ولمديريات التموين بالمحافظات، وذلك لاستكمال باقى إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة وفقاً لقواعد وإجراءات سير المشروع.
 
وشددت الوزارة، على أنه جارى إنهاء المعاينات المبدئية فى باقى محافظات الجمهورية والتى سيتم اعتمادها أيضاً عقب عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من وزارة التموين على إعلان نتائج تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى أولاً بأول.

 


التموين

مشروع جمعيتى

المرحلة الثالثة

المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة