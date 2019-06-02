رفض 204 من طلبات مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة فى 11 محافظة

اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نتائج المعاينات المبدئية لكافة طلبات مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة فى عدد 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وشملت اعتماد محافظات " بنى سويف، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسي مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء" وبلغ عدد الطلبات بها ما يقرب من 297 طلبا تمت معاينتهم بتلك المحافظات، وتم قبول عدد 93 طلبا وقد استوفت الشروط المطلوبة، وتم رفض 204 طلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وذلك بعدما تم عمل المعاينة اللازمة من جانب مديرية التموين والشركة المختصة بالنطاق الجغرافى لتلك المحافظات.

ويأتى ذلك فى إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بناء شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمنافذ الثابتة والمتحركة، والتى تساهم فى ضبط الأسواق والأسعار، وإتاحة السلع بكميات وأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال نتائج المعاينات وأسماء المقبولين والمرفوضين بهذه المحافظات فوراً للشركات المنفذة للمشروع (شركتي الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية) ولمديريات التموين بالمحافظات، وذلك لاستكمال باقى إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة وفقاً لقواعد وإجراءات سير المشروع.

وشددت الوزارة، على أنه جارى إنهاء المعاينات المبدئية فى باقى محافظات الجمهورية والتى سيتم اعتمادها أيضاً عقب عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من وزارة التموين على إعلان نتائج تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى أولاً بأول.