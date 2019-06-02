رئيس الوزراء الإسرائيلى يقيل وزيرى التعليم والعدل فى حكومة تسيير الأعمال

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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، وزيرى العدل والتربية فى حكومته لتسيير الأعمال، فيما يجرى التحضير لانتخابات جديدة للكنيست، فى سبتمبر المقبل، بعد فشل الاتفاق بين الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أقال وزيرة العدل إيليت شاكيد، ووزير التعليم نفتالى بينيت، يذكر أن بينت وشاكيد انفصلا عن حزب "البيت اليهودى" اليمينى وشكلا حزباً جديداً، لكنهم لم ينجحا فى الانتخابات الأخيرة، ولم يتجاوزا النسبة المطلوبة لدخول البرلمان.