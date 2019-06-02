رئيس الفلبين: اعتدت أن أكون مثليا وعدت رجلا مرة أخرى بسبب "إليزابيث"

كتبت رباب فتحى

لا يتوقف الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى عن إثارة الجدل، فبين وقت وآخر يطلق الرجل تصريحات صادمة، سواء فى حربه على تجار المخدرات والجنس، أو فى العلاقات الدولية، أو حتى عن حياته وعلاقاته الشخصية.

مؤخرا أثار الرئيس الفلبينى الجدل مرة أخرى، بإعلانه أمام حشد فى فاعلية باليابان أنه اعتاد أن يكون "مثلى الجنس"، إلا أنه تجاوز الأمر بسبب النساء الجميلات، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي حديثه إلى أبناء الجالية الفلبينية فى طوكيو، قال إنه أصبح رجلا مرة أخرى بعد لقائه بزوجته الأولى إليزابيث زيمرمان. وحاول "دوتيرتى" الاستهزاء بأحد أقوى منتقديه، السيناتور أنطونيو تريلانيس، من خلال التلميح بأنه مثلى الجنس.

وزعم الرئيس الفلبينى أن أحدهم أخبره بالطريقة التى يمشى بها "تريلانيس" وكيف أنها توحى بأنه مثلى، فى تصريحات نقلها موقع "رابلر" الإخبارى الفلبينى. وأضاف بحسب "إندبندنت" أنه" "أمر جيد أننى وتريلانيس متشابهان. لكننى شفيت نفسى عندما بدأت علاقة مع إليزابيث، أصبحت رجلا مرة أخرى".