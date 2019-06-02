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رؤساء الأحزاب البريطانية يرفضون تدخل ترامب "البغيض" فى سياستهم

الأحد، 02 يونيو 2019 06:03 م
رؤساء الأحزاب البريطانية يرفضون تدخل ترامب "البغيض" فى سياستهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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حذر كبار السياسيين من جميع الأحزاب الرئيسية دونالد ترامب من "التدخل البغيض" في السياسة البريطانية قبل زيارة رسمية مثيرة للجدل تبدأ غدا الاثنين، بالتزامن مع السباق الدائر على قيادة حزب المحافظين والنقاش حول سياسة الخروج البريطانى المستقبلية.
 
واتُهم ترامب من قبل قادة الأحزاب والنواب بكسر عرف طويل الأمد بعدم التدخل فى الشئون السياسية، وذلك من خلال الثناء على بوريس جونسون ، وزير الخارجية البريطانى السابق والمرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، مدعيا أنه سيكون رئيس وزراء "ممتاز" ، قبل رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة التي تبدأ غدا.
 
وقال السير مالكولم ريفكيند ، وكيل حزب المحافظين السابق للشئون الخارجية، فى حديثه إلى الإندبندنت، إن تصريحات ترامب "النرجسية والأنانية" كانت "غير مسبوقة بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة".
 
كما أدان جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال والسير فينس كابل، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار هذه التصريحات ، واقترح أحد النواب أن تتراجع الملكة عن دعوة ترامب لإقامة مأدبة رسمية مساء الثلاثاء.
 
وأضافت الصحيفة أنه من غير المعتاد للغاية أن يعلق رئيس أمريكي حالى على الانتخابات السياسية فى المملكة المتحدة، وأثار ترامب من قبل لدعمه القوى للخروج وانتقاده لتيريزا ماي، رئيسة الوزراء . 
 
كما قال ترامب إنه يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبى والتى تبلغ 39 مليار دولار والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.
 
وأضاف ترامب فى مقابلة مع صحيفة صنداى تايمز، إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لإجراء المحادثات مع الاتحاد.
 
 

ترامب

زيارة ترامب لبريطانيا

جيريمى كوربين

بوريس جونسون

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