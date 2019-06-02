سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

شبين الكوم 23 37

طنطا 22 36

دمنهور 22 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 19 27

السلوم 19 27

سيوة 23 36

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 22 37

الاسماعيلية 21 36

السويس 20 36

العريش 21 31

رفح 21 31   

رأس سدر 23 37

نخل 17 35  

نويبع 27 40

طابا 28 36   

كاترين 20 35

الطور 25 32

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36     

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 28 45

أسوان 29 45 

أبوسمبل 29 44        

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 28 36

ابو رماد 27 36        

حلايب 26 33

رأس حدربة 25 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 43

المدينة 31 42

الرياض 27 43

المنامة 31 38

أبوظبى 27 40

الدوحة 31 42

الكويت 29 46

دمشق 17 38

بيروت 23 28

عمان 18 36

القدس 19 31

غزة 21 28

بغداد 26 42

مسقط 31 37

صنعاء 15 27

الخرطوم 30 41

طرابلس 15 26

تونس 14 25

الجزائر 15 22

الرباط 16 31

نواكشوط 20 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 31  

اسطنبول 18 27       

اسلام اباد 24 40

نيودلهى 29 43

جاكرتا 24 34

بكين 18 31

كوالالمبور 26 33     

طوكيو 17 25

أثينا 15 27

روما 13 24

باريس 15 26

مدريد 14 31

برلين 14 26  

لندن 14 23

مونتريال 08 21

موسكو 11 23

نيويورك 16 25

واشنطن 18 30

 

 

 

 


الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل عيد الفطر.. انخفاض طفيف بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع بمعدل درجتين.. الأرصاد: جو وقفة العيد لطيف على السواحل الشمالية.. وتوقعات بطقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة بين 36 و 37

السبت، 01 يونيو 2019 02:00 م

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 01 يونيو 2019 09:42 ص

الجو يلاطف عيد الفطر .. الأرصاد تكشف: طقس العيد معتدل على المدن الساحلية المطلة على المتوسط حار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة لطيف ليلا بكافة الأنحاء.. وتؤكد للمواطنين: الأجواء تسمح بالخروج والتنزه

الخميس، 30 مايو 2019 08:13 م

طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38.. الأرصاد: انخفاض طفيف وتدريجى بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة.. والعظمى بالعاصمة تصل إلى 36 الأحد المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة