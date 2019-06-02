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توفير منافذ لطوابع التأمين الصحى لطلاب المدارس ببنى سويف منعا التكدس

الأحد، 02 يونيو 2019 03:12 م
توفير منافذ لطوابع التأمين الصحى لطلاب المدارس ببنى سويف منعا التكدس الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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قال الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، أنه تم البدء فى تحصيل واستكمال طوابع التأمين الصحى للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الاول الابتدائى، من خلال عدة منافذ منعا للازدحام والتكدس .
 
وأضاف مدير فرع التأمين الصحى، أن بالنسبة لبندر بنى سويف، يتم إستكمال الإجراءات بمقر عيادة الصحة المدرسية الكائنة بحى مقبل – ميدان مولد النبى امام الساحة الشعبية، أما بالنسبة للقرى التابعة لمركز بنى سويف يتم التحصيل بمقر قسم الاحصاء الكائن خلف عمر افندى ميدان المديرية القديم وبالنسبة لمراكز المحافظة، يتم إستكمال تحصيل الطوابع بكل عيادة تأمين صحى بالمركز.
 
 

بنى سويف

التأمين الصحى

تقديمات المدارس

مدارس بنى سويف

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