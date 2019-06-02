توفير منافذ لطوابع التأمين الصحى لطلاب المدارس ببنى سويف منعا التكدس

بنى سويف : هانى فتحى

قال الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، أنه تم البدء فى تحصيل واستكمال طوابع التأمين الصحى للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الاول الابتدائى، من خلال عدة منافذ منعا للازدحام والتكدس .

وأضاف مدير فرع التأمين الصحى، أن بالنسبة لبندر بنى سويف، يتم إستكمال الإجراءات بمقر عيادة الصحة المدرسية الكائنة بحى مقبل – ميدان مولد النبى امام الساحة الشعبية، أما بالنسبة للقرى التابعة لمركز بنى سويف يتم التحصيل بمقر قسم الاحصاء الكائن خلف عمر افندى ميدان المديرية القديم وبالنسبة لمراكز المحافظة، يتم إستكمال تحصيل الطوابع بكل عيادة تأمين صحى بالمركز.