توجيه مديرى مديريات الصحة بالمحافظات بالمرور على المستشفيات خلال أيام العيد

كتب وليد عبد السلام

أكد مصدر بالصحة أنه تم توجية جميع مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالمرور بانفسهم على جميع المستشفيات للتأكد من تطبيق خطة التأمين الطبى للمواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع": هناك تحذيرات مشددة بعدم غياب الأطقم الطبية عن المستشفيات فى العيد مراعاة الاحتياج المرضى، مؤكدا أن طوارئ المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة.

وتابع المصدر، أنه تم تكليف فرق للمرور على المستشفيات، للتأكد من حسن سير العمل بها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.