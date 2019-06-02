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تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الـ29 بشهر رمضان المعظم

الأحد، 02 يونيو 2019 07:00 م
تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الـ29 بشهر رمضان المعظم سحور - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
 
 
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الـ29 من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 16 ساعة ودقيقتين، وحددت الإمساكية وقت السحور 12:50 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون فى 2:50 صباحا، وصلاة الفجر فى 3:10.
 
 
يذكر أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك،  كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى (1440) ستكون 29 يوما.
 
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، و وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.
 
 
وتبلغ عدد الأطوار التى يمر بها القمر خلال دورانه حول الأرض 8 أطوار فى كل شهر، يتغير خلالها شكله المرئى من مرحلة الهلال مرورا بالبدر ثم ينتهى بالمحاق، و تلك الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر خلال شهر عربى كامل حول الأرض على شكل قطع ناقص بيضاوى المدار، فتختلف أطواره بشكل دورى أثناء عملية الدوران اعتمادا على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والأرض والشمس.

السحور

موعد السحور

الفجر

اذان الفجر

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