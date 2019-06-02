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الأحد، 02 يونيو 2019 10:38 م
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تسمم 4 أطفال بسبب " وجبة فراخ " فى أسيوط

الأحد، 02 يونيو 2019 10:35 م
تسمم 4 أطفال بسبب " وجبة فراخ " فى أسيوط اسعاف -ارشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 4 أطفال أشقاء ، بتسمم غذائى ، إثر تناولهم وجبة إفطار"فراخ" ، بمنطقة الأربعين التابعة لحى غرب أسيوط ،وتم نقلهم الى مستشفى الإيمان العام ، لتلقى العلاج . 
 
تلقى العميد حمدي هاشم ،  مدير المباحث الجنائية  بمديرية امن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم أول يفيد بوصول كلا من   "ابراهيم . م " 4 سنوات و"سجده .م " 9سنوات"، و"محمد . م. " 4سنوات"، و"عبدالله .م " 6 سنوات"و"كريم .م ". 12سنه"وجميعهم مقيمين بمنطقة الأربعين بدائرة قسم أول أسيوط ، الى المستشفى فى حالة اعياء ،  وتبين اصابتهم بتسمم إثر تناولهم " وجبة فراخ "  وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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