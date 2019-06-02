تسمم 4 أطفال بسبب " وجبة فراخ " فى أسيوط

أصيب 4 أطفال أشقاء ، بتسمم غذائى ، إثر تناولهم وجبة إفطار"فراخ" ، بمنطقة الأربعين التابعة لحى غرب أسيوط ،وتم نقلهم الى مستشفى الإيمان العام ، لتلقى العلاج .

تلقى العميد حمدي هاشم ، مدير المباحث الجنائية بمديرية امن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم أول يفيد بوصول كلا من "ابراهيم . م " 4 سنوات و"سجده .م " 9سنوات"، و"محمد . م. " 4سنوات"، و"عبدالله .م " 6 سنوات"و"كريم .م ". 12سنه"وجميعهم مقيمين بمنطقة الأربعين بدائرة قسم أول أسيوط ، الى المستشفى فى حالة اعياء ، وتبين اصابتهم بتسمم إثر تناولهم " وجبة فراخ " وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.