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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأحد، 02 يونيو 2019 11:28 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 380 و 308 و386 المتجهتات إلى جده، ورحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة إلى الكويت.
 
ويشهد مطار القاهرة الدولى، حالة من الانتظام فى حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها، وخاصة لرحلات شركة مصر للطيران دون وجود أى تأخيرات عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.
 
 
 
 
 

 


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