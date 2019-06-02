تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما لاتجارهم فى العملات الأجنبية لـ7 يوليو

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما، بينهم 25 متهما محبوسًا لاتهامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية، لجلسة 7 يوليو، لتعذر حضور المتهمين.

وتبين من أوراق القضية أنها تحمل 27 متهما، تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التى تم ضبطها" 10 ملايين و40 ألف و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودى و6 آلاف درهم إماراتى و2000 ريال قطري" ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترلينى واليوان الصينى، والدينار الليبي.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبى على خلاف الشروط، والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بالتعامل فى خارج نطاق السوق المصرفى، وقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى، بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.