سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما لاتجارهم فى العملات الأجنبية لـ7 يوليو

الأحد، 02 يونيو 2019 03:39 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما لاتجارهم فى العملات الأجنبية لـ7 يوليو أموال-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما، بينهم 25 متهما محبوسًا لاتهامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية، لجلسة 7 يوليو، لتعذر حضور المتهمين.

 

وتبين من أوراق القضية أنها تحمل 27 متهما، تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التى تم ضبطها" 10 ملايين و40 ألف و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودى و6 آلاف درهم إماراتى و2000 ريال قطري" ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترلينى واليوان الصينى، والدينار الليبي.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبى على خلاف الشروط، والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بالتعامل فى خارج نطاق السوق المصرفى، وقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى، بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.

 


المحكمة الإقتصادية

الرقابة الإدارية

تجارة العملة

السوق السوداء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة