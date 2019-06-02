باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

أمريكا توافق على بيع عربات قتال برمائية هجومية للجيش الإسبانى

وافقت الولايات المتحدة على بيع 11 عربة قتال برمائية مصفحة للقوات المسلحة الإسبانية من الطراز الهجومى.



الجيش الأسبانى

31 مليون دولار تكلفة ستتكبدها الخزينة البريطانية خلال زيارة ترامب

من المنتظر أن تبلغ تكلفة زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى لندن الأسبوع المقبل أكثر من 31 مليون دولار.

ترامب

وزير بريطانى جديد يلتحق بالسباق لخلافة تيريزا ماى

أعلن وزير الجامعات البريطانى السابق سام جيماه اليوم الأحد انضمامه إلى السباق على زعامة حزب المحافظين ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

تيريزا ماى

ضبط 3 بحارة على متن غواصة نووية بريطانية لتعاطيهم المخدرات

كشفت تقارير صحيفة وصفت بالصادمة، أنه تم ضبط 3 بحارة على متن غواصة نووية بريطانية، مؤخرا، بعد تعاطيهم المخدرات بعد زيارة لقاعدة عسكرية أمريكية فى فلوريدا.

غواصة نووية أمريكية

الصين: لا نريد حربا تجارية ولا تنازل فى القضايا المبدئية.. وموقف واشنطن متقلب

أكدت الصين اليوم الأحد، أنها لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخافها، وأن موقف واشنطن من المشاورات الاقتصادية والتجارية "متقلب"

ترامب: أحد أعضاء فريقى القانونى فى قضية مولر يترك منصبه الشهر الجارى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن المحامى إيميت فلود العضو فى فريقه القانونى سيترك منصبه هذا الشهر بعد أن ساعده خلال التحقيق فى التدخل الروسى فى الحملة الانتخابية عام 2016.

ترامب

استقالة زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى مع تراجع شعبية الحزب

قالت زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى أندريا ناليس اليوم الأحد، إنها ستتنحى عن منصبيها كزعيمة للحزب وكزعيمة لكتلته البرلمانية، قائلة إنها لا تجد الدعم الذى تحتاجه لمواصلة مسيرتها.

أندريا ناليس

البرلمان الاسكتلندى يصوت لصالح حظر ضرب الأطفال

صوت البرلمان الاسكتلندى بأغلبية ملحوظة لصالح حظر العقاب البدنى للأطفال ،وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تمت صياغة مشروع القانون

البرلمان الاسكتلندى

حزب الخضر الألمانى يصعد إلى المركز الأول فى استطلاع متفوقا على تكتل ميركل

أظهر استطلاع للرأى نُشر أمس السبت تفوق حزب الخضر على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليصبح أكثر الأحزاب شعبية فى ألمانيا.

ميركل

صور.. ثوران بركان اتنا على سواحل جزيرة صقلية وسط حمم ورماد كثيف

ثار بركان جبل إتنا الإيطالى، أعلى وأنشط البراكين في أوروبا، اليوم الأحد مطلقا صواريخ رمادية من الرماد في السماء.

ثوران بركان

ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبى والتى تبلغ 39 مليار دولار والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد.

العلم البريطانى وعلم الاتحاد

القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدى على المعتكفين فى ذكرى احتلال القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قبل قليل، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين فى ذكرى احتفال إسرائيل بتوحيد شطرى القدس (الشرقية والغربية)" بعد احتلال القسم الشرقى فى 1967.

اقتحام المسجد الأقصى

عم الطيار السعودى المختفى بالفلبين: لا يوجد دلائل تبين تعرض الطائرة لحادث

أكد عم الطيار السعودى عبدالله الشريف المختفى فى الفلبين، أنه تم مسح الجزيرة التى كانت تحلق حولها الطائرة، والبحث عن طريق السونار داخل البحر بمساحة إجمالية بلغت 21 كلم.

الطيار السعودى

القضاء العراقى يصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى لداعش الإرهابى

أعلن مصدر عراقى مطلع اليوم الأحد، أن القضاء العراقى أصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى.

الشرطة العراقية

رئيس طيران الإمارات: إعادة طائرات بوينج 737 للخدمة قد يستغرق 6 أشهر

قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات اليوم الأحد، إنه ينبغى للجهات التنظيمية فى العالم التحرك بشكل منسق لإعادة الطائرة بوينج 737 ماكس للخدمة

طيران الإمارات

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها فى العديد من دول الخليج، اليوم الأحد، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات بهطول أمطار المصحوبة بالرياح مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.