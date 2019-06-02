انتهاء أعمال صيانة للكهرباء ورفع الرمال من على الطرق بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت أعمال صيانة لشبكات الكهرباء ورفع الرمال من على مجرى الطرق السريعة فى مناطق بئر العبد بشمال سيناء.

وذكر بيان مجلس مدينة بئر العبد، اليوم الأحد، أنه بناء على تعليمات العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، قام قسم الكهرباء اليوم بالانتهاء من أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء فى المدينة بمنطقة مستشفى بئر العبد والشكر، وحملة نظافة للسوق القديم والملعب الخماسى.

وقامت لجنة متابعة من مجلس المدينة بالمرور على مركز تعبئة الغاز لمتابعة توافر الغاز للمراكز الأخرى العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد والاطمئنان على الأوزان والمخزون الاستراتيجى للغاز، كما تم الدفع بمعدات مجلس المدينة وإزالة الرمال المتراكمة على الطريق الدولى بمنطقة رمانة.