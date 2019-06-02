اليوم.. صرف معاشات يونيو من البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو من البنوك اعتبارًا من اليوم الأحد بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وكانت الوزارة قد بدأت، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من أمس السبت من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً اليوم الأحد، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.