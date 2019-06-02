اليوم.. الحكم على "ترزى" متهم بقتل مواطن لسرقته فى بولاق الدكرور

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حكمها على "ترزى" قتل مواطنا لسرقته ببولاق الدكرور.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول، فى القضية رقم 51549 لسنة 2017 جنايات بولاق الدكرور، عن أن " إسلام.ف" ترزى، قتل "احمد.م" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقة منقولاته، بأن حدد موعدا ليتقابلا به متخيرا مسكن المجنى عليه، وما أن أبصره حتى باغته بضربة أفقدته توازنه، ثم انهال عليه بسكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما سرق هاتفه المحمول.