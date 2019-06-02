سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. الحكم على "ترزى" متهم بقتل مواطن لسرقته فى بولاق الدكرور

الأحد، 02 يونيو 2019 06:00 ص
اليوم.. الحكم على "ترزى" متهم بقتل مواطن لسرقته فى بولاق الدكرور سجن ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حكمها على "ترزى" قتل مواطنا لسرقته ببولاق الدكرور.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

 وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول، فى القضية رقم 51549 لسنة 2017 جنايات بولاق الدكرور، عن أن " إسلام.ف" ترزى، قتل "احمد.م" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقة منقولاته، بأن حدد موعدا ليتقابلا به متخيرا مسكن المجنى عليه، وما أن أبصره حتى باغته بضربة أفقدته توازنه، ثم انهال عليه بسكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما سرق هاتفه المحمول.

 

 


قتل

الحكم على قاتل مواطن ببولاق

جنايات الجيزة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعدام 4 أشخاص والمؤبد لأخر و7 سنوات لـ3 لسرقتهم مواطن وقتله بالشرقية

الخميس، 23 مايو 2019 01:02 م

حصاد المحافظات.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه.. وربة منزل تستعين بشخصين لقتل سائق

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:53 ص

الإعدام شنقا لـ5 أشخاص لخطفهم مواطن وقتله لسرقة توك توك فى الشرقية

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:43 م

إحالة 4 أشخاص للمفتى وتأجيل محاكمة 3 آخرين لسرقتهم مواطنا وقتله بالشرقية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:09 م

مواطن يقتل ابن أخيه لمنع زواجه من بنت عمه بالإسكندرية (تحديث)

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض

صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض

"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة