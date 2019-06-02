سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المستشارة النمساوية الجديدة تختار وزير الداخلية عقب حالة من الجدل

الأحد، 02 يونيو 2019 01:41 م
المستشارة النمساوية الجديدة تختار وزير الداخلية عقب حالة من الجدل المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين، على اختيار وزير جديد للداخلية فى البلاد ، هو : أندرياس بيلسيل ، مدير الشرطة فى ولاية النمسا العليا ، وذلك بعد فترة من الجدل السياسى والمجتمعى حول المرشحين لهذا المنصب.

وأفادت مصادر سياسية فى فيينا اليوم الأحد، بأن المحادثات شهدت الكثير من الجدل حول شغل أكثر المواقع حساسية فى الحكومة وهو وزارة الداخلية ، مشيرة إلى أنه كان من الصعب الاتفاق على شخص واحد من البداية .

واضافت المصادر أن أغلب التكهنات السابقة توقعت أن يظل وزير الداخلية الحالى إيكارت راتز ، في منصبه باعتباره شخصية غير حزبية توافق طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأشارت المصادر الى أن عددًا من الوزراء أصبح معروفًا الآن وهم : كليمنس جابلنر ، لوزارة العدل، وألكسندر شالينبرج ، للخارجية ، وإيريس روسكالا ، للتعليم ، وإليزابيث أودولف ستروبل ، للاقتصاد، وإدوارد مولر لوزارة المالية .

ومن المقرر اعلان تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة رسميا غدا الاثنين، وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان ديربيلين ، بالقصر الرئاسى " هوفبورج " .

 


النمسا

المستشاره النمساويه الجديده

وزير الداخليه النمساوى

الحكومه النمساويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة