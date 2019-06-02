المستشارة النمساوية الجديدة تختار وزير الداخلية عقب حالة من الجدل

فيينا (أ ش أ)

استقرت المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين، على اختيار وزير جديد للداخلية فى البلاد ، هو : أندرياس بيلسيل ، مدير الشرطة فى ولاية النمسا العليا ، وذلك بعد فترة من الجدل السياسى والمجتمعى حول المرشحين لهذا المنصب.

وأفادت مصادر سياسية فى فيينا اليوم الأحد، بأن المحادثات شهدت الكثير من الجدل حول شغل أكثر المواقع حساسية فى الحكومة وهو وزارة الداخلية ، مشيرة إلى أنه كان من الصعب الاتفاق على شخص واحد من البداية .

واضافت المصادر أن أغلب التكهنات السابقة توقعت أن يظل وزير الداخلية الحالى إيكارت راتز ، في منصبه باعتباره شخصية غير حزبية توافق طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأشارت المصادر الى أن عددًا من الوزراء أصبح معروفًا الآن وهم : كليمنس جابلنر ، لوزارة العدل، وألكسندر شالينبرج ، للخارجية ، وإيريس روسكالا ، للتعليم ، وإليزابيث أودولف ستروبل ، للاقتصاد، وإدوارد مولر لوزارة المالية .

ومن المقرر اعلان تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة رسميا غدا الاثنين، وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان ديربيلين ، بالقصر الرئاسى " هوفبورج " .