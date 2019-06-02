الكاميرات رصدت سارق المصوغات الذهبية من شقة الهرم: تسلل عبر نافذة الحمام

كتب بهجت أبو ضيف

رصدت كاميرات المراقبة المتهم بسرقة مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 200 ألف جنيه، من شقة ربة منزل بالهرم، حيث تبين أن المتهم شاب فى العشرين العمر، تمكن من الدخول عبر نافذة الحمام.

وذكر مصدر أمنى، أن المتهم حاول كسر باب الشقة، إلا أنه اكتشف وجود كاميرا مراقبة معلقة أعلى الباب، مما دفعه للإنصراف، ثم التسلل عبر نافذة الحمام، وسرقة المشغولات الذهبية، مضيفا أن المتهم ساتغل غياب صاحبة الشقة لارتكاب السرقة.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بمنطقة المريوطية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشقة ملك ربة منزل، تسلل إليها مجهول، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما يقرب من 200 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، ويجرى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم التحريات، لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.