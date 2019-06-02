العالم جاى على جدة.. ليالى عربية وفنية وبطولات رياضية فى مدينة الملك عبد الله

كتب عمرو جاب الله

تفتتح جدة لياليها العربية الفنية فى برنامج "العالم جاى على جدة"، فى مدينة الملك عبد الله الرياضية برفقة أيقونة الغناء الخليجى الفنانة أحلام يوم 8 من شهر يونيو الجارى ثم تستضيف المدينة الرياضية فى اليوم التالى الفنان محمد عبده وفى العاشر من شهر يونيو الجارى تستضيف المدينة الهضبة عمرو دياب من 8 ونصف مساءً إلى الثانية عشر صباحاً ثم الفنان راشد الماجد فى 4 من شهر يوليو المقبل.

وستشهد المدينة الرياضية فى الفترة من 15 إلى 21 من شهر يونيو الجارى تحدي المعارك وساحات القتال يأخذ العشاق والمحبين لـPUBG من أرض الواقع للعالم الافتراضى المختلف والشيق بجانب بطولة فورتنايت باتل التى ستقام على مدار يومى 17 و18 من شهر يوليو المقبل حيث تنطلق من قلب الجوهرة في جدة رحلة التحدي والمنافسة لأضخم لعبة إلكترونية ونزالات بين أفضل اللاعبين في المملكة والعالم.

تشهد مدينة جدة تواجد عالمي لأقوي الفنانين و المطربين والحفلات، على رأسهم "باكستريت بويز " و كريس براون و مارتن جاركس و دي جي خالد، ومارشميلو، وعمرو دياب، وشيرين، وحسين الجسمي، ومحمد حماقي، وكاظم الساهر، والعديد والعديد من نجوم الغناء والطرب.

وسيكون عشاق الإثارة والقوة على موعدٍ مع منافسات المصارعة الترفيهية WWE التي ستقدم عروضاً شيقة فى مدينة الملك عبد الله الرياضة بعروضاً على مدار يومى 7 و8 من شهر يونيو الجارى.

كما تستضيف مدينة عبد الله الرياضية، أسبوع الملاكمة، حيث سيحظى عشاق الملاكمة بفرصة لحضور واحدة من أشهر نزالات الملاكم العالمي أمير خان هذا العامعلى حلبة مدينة الملك عبدالله الرياضية، ستشهد حضور نجم هوليوود سيلفستر ستالون، وخبير فنون الدفاع عن النفس الروسي خالابيب، وذلك في أسبوعٍ حافلٍ بالتشويق والإثارة حيث ستكون تمارين اللياقة فى الفترة من 8 إلى 15 يونيو وجلسة تصوير فى الفترة من 12 إلى 30 يونيو ثم فعاليات وأنشطة فى الفترة من 7 إلى 11 يوليو وليلة النزال ستكون يوم 12 يوليو.