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السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:48 م
السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنها لم تقوم برفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال فترة هذا العيد ابتداء من 28 مايو الماضى وتستمر حتى 10 يونيو المقبل، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لمحدودى الدخل.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنها قامت بالإبقاء علي أسعار التذاكر دون تحريك وذلك علي جميع القطارات الإضافية والعربات العلاوة بذات أسعار القطارات المدرجة بجداول تشغيل القطارات اليومية الطبيعية.

كانت هيئة السكة الحديد قررت تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومين بين القاهرة وأسوان، ويقتصر حجز مقاعدها لرحلات الذهاب على محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية، وتم بدء حجزها ابتداء من الأثنين الماضى.

 

والقطارات المكيفة الإضافية تضم قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050، وقطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55.

 

وتشمل القطارات المكيفة الإضافية قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.

 

 

 

 


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تذاكر القطارات

اليوم السابع بلس

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