الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان فى استقباله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة.