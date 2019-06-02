التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، التأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة فى أنحاء الجمهورية، فى ضوء أعمال التجديد والصيا وتحديث نظم الإشارات التى تشهدها شبكة السكة الحديد.

وتواصل الهيئة عددا من مشروعات التطوير والتحديث، بغرض تحسين الخدمة وإصلاح البنية الأساسية للشبكة، وحرصا على انتظام حركة القطارات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، فإنها لا توقف حركة الخطوط خلال تنفيذ الأعمال، وإنما تكتفى بإبطاء السرعات فى مناطق التشغيل، بما يسمح بعبور القطارات وإنجاز الأعمال فى الوقت ذاته، وهو ما يتسبب فى تأخير بعض القطارات عدة دقائق، جاءت كالتالى: خط القاهرة الإسكندرية متوسط التأخير 40 دقيقة خط القاهرة السد العالى القاهرة أسيوط 35 دقيقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة خط بنها بورسعيد متوسط التأخير 45 دقيقة خط طنطا المنصورة دمياط متوسط التأخير 25 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، التى تأتى بسبب تهدئة سرعة القطارات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للركاب.