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الأزهر للفتوى الإلكترونية: زكاة الفطر من 13 جنيها للفقير و125 جنيها للغنى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 م
الأزهر للفتوى الإلكترونية: زكاة الفطر من 13 جنيها للفقير و125 جنيها للغنى مشيخة الأزهر الشريف - أرشيفية
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب أن يراعى المزكى مصلحة الفقير على حسب حاله يسارًا وإعسارًا، وباعتبار ما يطعمه وعياله فمن كان معسرًا فليخرج الزكاة على القمح مثلا أى ما قيمته 13 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد .

وتابع المرصد: "من كان متوسط الحال فليخرج الزكاة على الأرز مثلا أى ما قيمته 25 جنيها عن الفرد، ومن كان موسرا فليخرج الزكاة على الزبيب مثلا أى ما قيمته 125 جنيها عن الفرد."

 

يذكر أن دار الإفتاء كانت قد أعلنت عن تحديد قيمة زكاة الفطر كحد أدنى 13 جنيها، وصدقة أو زكاة الفطر هى صدقة مفروضة على كل مسلم عند الفطر من رمضان وتؤدى قبل صلاة عيد الفطر، وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

 


دار الافتاء

زكاة الفطر

الازهر الشريف

عيد الفطر المبارك

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