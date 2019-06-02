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استمرار حبس عامل وشقيقته لاتهامهما بتصنيع الفودو فى باب الشعرية

الأحد، 02 يونيو 2019 03:50 م
استمرار حبس عامل وشقيقته لاتهامهما بتصنيع الفودو فى باب الشعرية مخدر الفودو - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل وشقيقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتصنيع مخدر "الفودو" داخل شقتهم فى بدائرة القسم.

 

كما أمرت النيابة، برئاسة المستشار هيثم جمال، تحت إشراف المستشار أيمن بدوى، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات والأحراز وإرسالها إلى المعمل الكيماوى، لفحصها وإعداد تقرير حولها.

 

وتبين من تحقيقات النيابة ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية تفيد بقيام عامل وشقيقته "ربة منزل" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع، وبضبطهما تم ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، كيس تبغ، مبلغ مالى قدره 5380 جنيه، 3 ميزان حساس، ماكينة تغليف، 230 كيس فارغ مُعد للتعبئة.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدا أنهما يحوزان المواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن استخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، لافتين إلى أنهم استمرا فى تصنيع مخدر الفودو عقب تكوين مصنع صغير أسفل بير السلم فى عقار يسكن فيه المتهم الأول، وأنهما يقومان بذلك منذ ما يقرب من عام.


الفودو

صناعة الفودو

باب الشعرية

نيابه باب الشعريه

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