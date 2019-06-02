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اختتام فعاليات البطولة الرياضية بمدينة بدر بمشاركة 600 لاعب

الأحد، 02 يونيو 2019 11:38 ص
اختتام فعاليات البطولة الرياضية بمدينة بدر بمشاركة 600 لاعب دورة رمضانية - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مركز شباب المدينة، اختتم فعاليات البطولة الرياضية التى شارك بها أكثر من 600 لاعب فى الدورة الرمضانية لهذا العام، حيث تنافس اللاعبون بالدورة فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية مثل (كرة القدم – الكشافة -  الكونغ فو -  الكاراتية – التايكوندو)، والتى استمرت نحو 15 يوماً.

وقال رئيس الجهاز: تم تنظيم احتفالية لتكريم اللاعبين الفائزين فى البطولة، ومنحهم عدة جوائز، وقد حصل فريق "حجاب" على كأس البطولة، وذلك بعد تغلبه على فريق "سعد فون" فى نهائى كرة القدم.

تجدر الإشارة، إلى أنه حضر فعاليات احتفالية البطولة الرياضية، المحاسب ماجد شنب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، وكذا عدد من القيادات  التنفيذية والشعبية والأمنية فى المدينة.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

مدينه بدر

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