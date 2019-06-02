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إطلاق أعيرة نارية وإصابة 4 أشخاص بسبب الخلاف على أولوية المرور بالعجوزة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:55 ص
إطلاق أعيرة نارية وإصابة 4 أشخاص بسبب الخلاف على أولوية المرور بالعجوزة مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين 6 أشخاص بالعجوزة، بسبب الخلاف على أولوية المرور بدراجة بخارية، أمام محل جزارة، كما أسفرعن إصابة 4 من المتشاجرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بشارع السودان.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المشاجرة نشبت بين 4 جزارين،  وبين صاحب مغسلة وعاطل، بسبب الخلاف على أولوية المرور بدراجة بخارية خاصة بإبن صاحب المغسلة أمام محل الجزارة، ملك الطرف الأول.

وخلال المشاجرة أطلق صاحب المغسلة أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن إصابة 3 من الطرف الأول، كما أصيب هو بكدمات وجروح.

وتمكن النقيب أحمد عادل من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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أولوية المرور

العجوزة

أمن الجيزة

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