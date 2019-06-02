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أمن الجيزة يكثف حملاته لإعادة االانضباط للميادين والشوارع قبل عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 10:49 ص
أمن الجيزة يكثف حملاته لإعادة االانضباط للميادين والشوارع قبل عيد الفطر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت قوات الأمن، بمديرية أمن الجيزة، شن حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات، وإعادة الانضباط للميادين والشوراع بأنحاء المحافظة، قبل عيد الفطر.

 

وأسفرت حملة أمنية، عن ضبط 20 مشتبه به، وبائع متجول، وخيال وجمال، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة، بالإضافة إلى إزالة 118 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بمقاهى عشوائية، ومحلات تجارية، وباعة جائلين.

 

كما أسفرت حملة لشرطة المرافق، بمدينة 6 أكتوبر، عن إزالة 85 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تحرير ضباط شرطة المرافق لـ 4580 مخالفة متنوعة بأنحاء المحافظة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة امنية

المنطقة الاثرية

الهرم

شرطة المرافق

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