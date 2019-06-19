والد فتاة منتحرة يكشف تفاصيل تخلصها من حياتها بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر والد فتاة انتحرت بشنق نفسها فى البدرشين، أن ابنته كانت تعانى من أزمة فنسية فى الاونة الأخيرة، وأنها استغلت تواجدها بمفردها فى غرفتها وشنقت نفسها.

وأضاف والد الفتاة، البالغة من العمر 15 عاما، أنه اكتشف غيابها، فطرق عليها باب غرفتها المغلق، إلا أنها لم تستجب، مما دفعه لكسر الباب، وعثر عليها، معلقة من رقبتها بشباك غرفة نومها، فحاول إسعافها بنقلها لمستشفى البدرشين، إلا أنها كانت فارقت الحياة.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد انتحار فتاة فتاة داخل مسكنها، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين، لرجال المباحث، أن فتاة انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.