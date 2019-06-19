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نقيب الفلاحين: تراجع مساحات القطن لـ 110 ألف فدان مقارنة بـ 220 ألف العام الماضى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:29 م
نقيب الفلاحين: تراجع مساحات القطن لـ 110 ألف فدان مقارنة بـ 220 ألف العام الماضى زراعات القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن تقلص زراعة مساحات  القطن إلى 220 ألف فدان عام 2019 بنقص ما يزيد عن 110 ألف فدان عن عام 2018 مؤشر هام فى ضرورة التحرك نحو معرفة أسبابه.

وأضاف  أبو صدام، أن مصر التى كانت تزرع مليونى فدان فى خمسينان القرن الماضى عجزت عن تسويق انتاج 236 ألف فدان عام 2019.

وأوضح "  ابوصدام"أن   مصر كانت تتربع علي عرش إنتاج القطن الأبيض طويل التيله وفائق الطول حتى صدور  القانون 210 لسنة 1994 بتحرير تجارة القطن مما أدى إلى خسائر كبيره لشركات الغزل والنسيج وإغراقها فى المديونيات بسبب زيادة أسعار القطن نتيجة تحرير سعره فى هذا الوقت.

 وتابع نقيب الفلاحين : الحكومة كانت  تشترى القطن وتحلجه وتصنعه وبعد غياب الدورة الزراعية أصبحنا نصدر القطن خام لدول العالم  لتصنعه وتعيد تصديره إلينا باسعار تفوق الخيال، لافتا إلى ضرورة عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته الذي يستحقها.

وطالب نقيب الفلاحين، الدولة بتدعيم  مزارعى بكل الطرق المتاحة من توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة لزراعة وجنى القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا كما يجب  الاهتمام بالبحوث الزراعية الخاصة بالقطن، وفرض قيود وجمارك على استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الأقطان.

 


نقيب الفلاحين

القطن المنزرع

مساحات القطن

القطن طويل التيلة

أسعار القطن

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