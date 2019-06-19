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نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية: العام المقبل نحتفل بـ25 عاما على العلاقات مع كوريا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:08 ص
نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية: العام المقبل نحتفل بـ25 عاما على العلاقات مع كوريا مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال السفير هانى سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، إن الشراكة بين مصر وكوريا تمثل تعاون استراتيجى جيد بين البلدين لتعزيز التعاون الإقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن العام القادم سيتم الاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا  

 

وأوضح فى كلمته بورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول سبل التعاون بين مصر وكوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تشير إلى أننا على المسار الصحيح ، مؤكدا أن التجارب الكورية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدوة ومثال للإقتصادات الناشئة لخلق  فرص العمل وتحقيق التنمية 

وطالب فى نهاية كلمتة  ببذل كافة الجهود لاستثمار ما ستسفر عنه ورشة العمل كقوة دافعة نحو مزيد من التعاون بين البلدين .

 

 

 

 

 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كوريا ومصر

مجلس الوزراء

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