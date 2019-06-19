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معلومات الوزراء: دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل سياسة قومية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:11 ص
معلومات الوزراء: دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل سياسة قومية المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر شهد تقدما كبيرا الفترة الماضية، خاصة وأن دعم الحكومة لهذا القطاع يمثل سياسة قومية لتمكين الشباب والمرأة.

وأضاف خلال كلمته بورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يعقدها المركز، أن قانون الاستثمار فى مصر خير دليل على اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن التجربة الكورية فى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجربة ناجحة، وأن ورشة عمل اليوم هو فرصة لتبادل الرؤى بين الجانبين.

 

 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

معلومات مجلس الوزراء

دعم المشروعات الصغيرة

الحكومة

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