مسئول إيرانى: لن تكون هناك حربا مع أمريكا

لندن (رويترز)

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى على شمخانى، قوله اليوم الأربعاء، إنه لن تكون هناك أى مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتى نفط بالقرب من الخليج الأسبوع الماضى، واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن الهجوم لكن طهران تنفى ذلك.

وقال شمخانى، لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا حيث لا يوجد سبب لنشوب حرب، إلقاء الاتهامات على دول أخرى أصبح أسلوبا شائعا بين المسؤولين الأمريكيين أثناء محاولتهم الضغط على دول أخرى.