مزارعو البصارطة يشكون نقص المياه.. والوحدة المحلية تتدخل لحل المشكلة

دمياط - عبده عبد البارى

اشتكى مزارعو قرية البصارطة مركز دمياط، من انسداد الترعة الدمياطية مما يتسبب فى صعوبة وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية بالعزب الواقعة بنهاية الترعة الدمياطية التى تتغذى من قنال العنانية.

وقال محمد بهنس أحد أهالى القرية، إن معدات الرى اعتادت خلال أعمال التطهير السابقة على إلقاء نواتج التطهير على جانبى الترعة وأسفل الكوبرى الدولى.

وتابع بهنس، أنه بعد جفاف نواتج التطهير يقومون بإشعال النار بها مما يسبب خطورة على جسم الكوبرى فضلا عن تضرر الأهالى من الدخان الناتج عنه.

وأكد حسن عياد مزارع، أن مجرى الترعة امتلأ بالمخلفات والحشائش والغاب والبوص مما يعوق تدفق المياه الصالحة للرى لهاية الترعة ما يهدد 10آلاف أفدنة بالبوار الامر الذي يحتاج إلي تطهير تلك المصرف من جانب مسئولي الري بالمحافظة.

وأضاف محمد بعيت مزارع، أن المياه شحت بنهاية الترعة وعانينا اثناء زراعة محصول الارز من نقص المياه .

من جانبه قال المهندس علاء سعود مدير عام الرى بدمياط، إن الترعة يتم تطهيرها كل شهر بسبب وجودها وسط الكتل السكانية، حيث يقوم المواطنون بإلقاء القمامة والمخلفات فى مجرى الترعة مما يتسبب فى انسدادها وقام مشرفو الرى بتحرير عدد من المحاضر .

وتابع، أن هناك كراكة تعمل حاليا وتقوم بتطهير ترعة الدمياطية منذ فترة ولكن الأهالى لا يحافظون عليها، حيث يقومون بإلقاء المخالفات والقمامة بها.

من جانبه وجه المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بحل مشكلة الرى بالترعة الدمياطية، حيث قامت الوحدة المحلية بالبصارطة بالتعاون مع مديرية الرى والموارد المائية بحل مشكلة الرى، وذلك بإحضار لوادر ومعدات لفتح البوابة المغذية للترعة الدمياطية وتم حل مشكلة الفلاحين بقرية البصارطة.



مزارعو قرية البصارطة يشكون نقص المياه بالترعة الدمياطية



مزارعو قرية البصارطة يشكون نقص المياه بالترعة الدمياطية



مزارعو قرية البصارطة يشكون نقص المياه بالترعة الدمياطية



مزارعو قرية البصارطة يشكون نقص المياه بالترعة الدمياطية