محافظ الجيزة: رفع كفاءة طريق المريوطية تمهيدا لرصفه.. صور

بدأت محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة وتمهيد ورفع مخلفات شارع ترعة المريوطية بحى العمرانية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتى تمهيدا للبدء فى أعمال رصف الطريق وتوسعته حيث تم رفع كافة المخلفات وجارى إزالة الإشغالات من جانبى الطريق لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه، لافتا أن الشارع له خصوصية باعتباره أحد المحاور المؤدية للمناطق الأثرية والمتفرعات الهامة المؤدية لشارع الأهرام، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع شركات المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات ) لإزالة أى معوقات تواجه الشركة المنفذه لأعمال الرصف.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق وحى العمرانية بالإشراف على تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى المواصفات.

من جانب آخر أشار المحافظ إلى أنه جارى استكمال أعمال الرصف بشارع ترسا موجها بسرعة إنجاز الأعمال.

كما وجه راشد هيئة النظافة والتجميل بتوجيه حملة تجريد موسعه بشارع ترسا ورفع كافة الأتربة من جانبى الطريق للحفاظ على المجهودات التى تم بذلها لرفع كفاءة الشارع وتوسعته وتجميلة، مشيراً إلى أن الشارع أصبح محور مرورى هام للمترددين عليه حيث تم توسعتة بدءا من منطقة المريوطية، حتى شارع المحولات.

ومن جانب آخر أنهى حى الدقى ومديرية الطرق رصف ميادين ابن عفان وأحمد سامى وابن الوليد من خلال اعمال الخطة الاستثمارية بالحى بتكلفة اجمالية أكثر من 2,5 مليون جنيه.