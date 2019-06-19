لو بتعانى من الأرق ومشاكل النوم.. فول الصويا هو الحل

كتبت هند عادل

يستخدم المطبخ الآسيوى فول الصويا بصورة مكثفة لفوائده الصحية الهامة فهي غنية بالعديد من المزايا الأساسية التي تجعلها مهمة للغاية للأفراد الذين يتبعون نظام غذائئى صحى وأيضا النباتيين كمصدر أساسى يوفر البروتين، حسبما ذكر موقع" healthbenefitstimes".

فوائد فول الصويا الصحية

1. الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا



السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في المجتمع الحديث وفول الصويا يساعد فى الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات.

2. مفيد لصحة القلب



يوفر فول الصويا كمية قليلة من الدهون وهو مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد على خفض الكوليسترول الكلي مما يمنع الإصابة بتصلب الشرايين والتي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية

3.علاج اضطرابات النوم

يساعد فول الصويا على التحكم في عدد من جوانب عملية التمثيل الغذائي التي تساعد في تقليل اضطرابات النوم وحدوث الأرق ويحتوي فول الصويا على نسبة عالية من المغنيسيوم وهو معدن يرتبط مباشرة بزيادة جودة ومدة وراحة نومك.

4- التخفيف من أعراض انقطاع الطمث



انقطاع الطمث هو الفترة في حياة المرأة عندما يتوقف الحيض غالبًا ما يرتبط بالأعراض غير السارة مثل التعرق وتقلب المزاج والتوتر بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ومع ذلك فإن النساء الآسيويات وخاصة النساء اليابانيات أقل عرضة للإصابة بالأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث مقارنة بالنساء الغربيات بسبب ارتفاع استهلاك الأطعمة الصويا في آسيا.